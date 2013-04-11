Национальный парк Брайс-Каньон, 1981 год
Национальный парк Йеллоустон, 1980 год
Национальный парк Йеллоустон, 1980 год
Национальный парк Каньонлендс, 1980 год
Южная башня Всемирного торгового центра, 2000 год
Музей автомобилей «Cadillac Ranch», 1998 год
Эмпайр-стейт-билдинг, 2000 год
Мемориал Неистового Коня, 1999 год
Радиотелескоп Very Large Array, 2000 год
Мост Золотые Ворота, 1999 год
Ниагарский водопад, 1999 год
Долина монументов, 1980 год
Гора Рашмор, 1998 год
Национальный парк Йосемити, 1980 год
Национальный парк Брайс-Каньон, 1980 год
Арка Ворота Запада, 1999 год
Национальный парк Брайс-Каньон, 1980 год
Национальный парк Йеллоустон, 1980 год
Национальный парк Йеллоустон, 1980 год
Ниагарский водопад, 1999 год
Национальный парк Глейшер, 1981 год
Долина монументов, 1980 год
Национальный парк Йосемити, 1980 год
Национальный парк Каньонлендс, 1980 год