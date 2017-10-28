Дэн Ллойд известен по роли малыша Дэнни из экранизации романа Стивена Кинга «Сияние». разыскала его и Сейчас этот ребенок — профессор биологии в одном из колледжей Кентукки, который успел обзавестись женой и четырьмя детьми. Они, кстати, смотрели «Сияние» и до сих пор иногда дразнят отца за стрижку «под горшок».
В интервью
По словам Ллойда, один из членов съемочной группы предложил отправить ему трехколесный велосипед, на котором Дэнни разъезжает по длинным коридорам отеля. «Я ждал, ждал, но он так и не пришел», — вспоминает бывший актер.
Ллойд рассказал, что после фильма пытался пробоваться в другие проекты, но без особого успеха. В 13−14 лет он решил бросить актерство (во время съемок «Сияния» ему было 5 лет). Он не сожалеет, что карьера не сложилась, но, глядя на детей из сериала «Очень странные дела», понимает, что все могло сложиться по‑другому: «Но я счастлив тем, как все в итоге сложилось, правда. Мне кажется, что «Сияние» — мой счастливый лотерейный билет. Я видел этих детишек из «Очень странных дел». Должно быть, у них голова идет кругом от популярности».
Роман Стивена Кинга «Сияние» вышел в 1977 году. Он рассказывает о писателе Джеке Торренсе, склонном к алкоголизму, который устроился сторожем в закрытый на зиму отель «Вид сверху» и переехал туда вместе с женой и сыном. В итоге здание с дурной славой сводит его с ума, и Джек пытается разрубить семью топором.
В 1980 году режиссер Стенли Кубрик снял одноименный фильм по роману с Джеком Николсоном в главной роли. Кинг картину не одобрил, назвав ее «холодной» и «женоненавистнической».