Дэн Ллойд известен по роли малыша Дэнни из экранизации романа Стивена Кинга «Сияние». разыскала его и Сейчас этот ребенок — профессор биологии в одном из колледжей Кентукки, который успел обзавестись женой и четырьмя детьми. Они, кстати, смотрели «Сияние» и до сих пор иногда дразнят отца за стрижку «под горшок».

В интервью The Guardian Ллойд поделился самой большой травмой, связанной со съемками фильма. Как ни странно, режиссер Стенли Кубрик здесь ни при чем — напротив, он был очень внимательным и старался уберечь мальчика от ужасающих сцен. «Сияние» было интересным опытом. Я с нежностью вспоминаю его", — рассказывает Дэн. Кроме одного момента.

По словам Ллойда, один из членов съемочной группы предложил отправить ему трехколесный велосипед, на котором Дэнни разъезжает по длинным коридорам отеля. «Я ждал, ждал, но он так и не пришел», — вспоминает бывший актер.

Ллойд рассказал, что после фильма пытался пробоваться в другие проекты, но без особого успеха. В 13−14 лет он решил бросить актерство (во время съемок «Сияния» ему было 5 лет). Он не сожалеет, что карьера не сложилась, но, глядя на детей из сериала «Очень странные дела», понимает, что все могло сложиться по‑другому: «Но я счастлив тем, как все в итоге сложилось, правда. Мне кажется, что «Сияние» — мой счастливый лотерейный билет. Я видел этих детишек из «Очень странных дел». Должно быть, у них голова идет кругом от популярности».

Роман Стивена Кинга «Сияние» вышел в 1977 году. Он рассказывает о писателе Джеке Торренсе, склонном к алкоголизму, который устроился сторожем в закрытый на зиму отель «Вид сверху» и переехал туда вместе с женой и сыном. В итоге здание с дурной славой сводит его с ума, и Джек пытается разрубить семью топором.

В 1980 году режиссер Стенли Кубрик снял одноименный фильм по роману с Джеком Николсоном в главной роли. Кинг картину не одобрил, назвав ее «холодной» и «женоненавистнической».