27 октября в канун Хэллоуина вышел второй сезон «Очень странных дел». Поскольку Netflix выкладывает все серии сразу, фанаты сериала посмотрели его целиком в день премьеры. Собрали первые (и восторженные реакции).

«Только что посмотрел все 7,5 часов «Очень странных дел» и чувстсвую себя уничтоженным».

just watched all seven and a half hours of #StrangerThings i feel… defeated… pic.twitter.com/H5mbSYKRMq — Adam Call Me Maybe (@adam_call 01 ) October 28, 2017

Посмотрела все девять серий за один день. У меня нет сожалений.

I watched all 9 episodes of Stranger Things in 1 day… I have no regrets #StrangerThings pic.twitter.com/3QZuetmStL — Brittney Cottrell (@starsandgoggles) October 28, 2017

Когда мама говорит тебе: «Продолжай упорно трудиться, я найду тебе прекрасную девушку». А ты такой: «Убеди меня!»

When my mom says just keep working hard, I'll find a great girl for you #StrangerThings pic.twitter.com/3PIBcpW42P — rockbot™ (@candidposer) October 28, 2017

Только что закончила смотреть «Очень странные дела» и не знаю, чем заняться на выходных.

just finished watching #StrangerThings and now i don't know what to do this weekend. — l o u s t a r k (@Princess5S0S) October 28, 2017

Моя реакция на каждую сцену «Очень странных дел».

Нуждаюсь в спин-оффе, посвященном дружбе Стива и Дастина.