Кевин Спейси («Карточный домик, «Красота по‑американски») признался в гомосексуальности. Он совершил каминг-аут после того, как другой актер — Энтони Рэпп («Игры разума») — обвинил его в сексуальных домогательствах в 1986 году. Рэппу на тот момент было 14 лет.

В конце 80-х оба актера работали в музыкальном шоу на Бродвее. Как рассказал Рэпп в интервью BuzzFeed news, они подружились, и в один из вечером Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку. В конце вечера Спейси уложил Рэппа на кровать, а сам лег сверху. На тот момент звезде «Карточного домика» было 26 лет.

Вскоре после публикации обвинения Кевин Спейси опубликовал открытое письмо в своем Twitter. Он сообщил, что не помнит этого случая, однако если описываемые события действительно произошли — глубоко сожалеет об этом. Также актер признался в своей гомосексуальности.

«Я глубоко уважаю Энтони Рэппа и восхищаюсь им как актером. Я ужаснулся, когда услышал эту историю. Если быть честным, я не помню подробностей этой встречи, произошедшей более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, я должен принести глубочайшие извинения за неприемлемое поведение в нетрезвом виде, и я сожалею, что чувства, о которых он говорит, ему пришлось пронести через все эти годы.

Эта история сподвигла меня обратиться к другим вещам в моей жизни. Я знаю, что ходят разные слухи обо мне, и что их только подпитывал тот факт, что я скрываю подробности о своей частной жизни. Как знают самые близкие мне люди, я заводил отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и имел романтические встречи с ними на протяжении всей своей жизни, и сейчас я выбираю жизнь мужчины гея. Я хочу сказать об этом честно и открыто и этим начать работать над собственным поведением.

— Кевин Спейси»

Отметим, что американский Esquire написал о гомосексуальности Спейси еще в 1997 году, однако тогда актер опроверг эту информацию.