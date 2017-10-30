К XIX съезду Коммунистической партии Китая компания Tencent выпустила игру для мобильных телефонов, в которой игрокам нужно аплодировать выступлению председателя КНР Си Цзиньпина. Перед тем, как сыграть в игру, пользователям предлагается посмотреть 30-секундный отрывок из трехчасовой речи национального лидера, а затем, нажимая на экран, совершить как можно больше хлопков за 18 секунд. Результатом можно поделиться в социальных сетях. Как сообщает Wired, меньше чем за сутки с момента релиза к игре подключили 400 миллионов игроков. К настоящему моменту в нее сыграли больше 2 миллиардов раз.

Скриншот из игры

Wired также процитировали Рос Холмс, специалиста Оксфордского университета, занимающуюся изучением культурных продуктов Китая: «Си Цзиньпин сейчас часто появляется в самых разных приложениях на всех цифровых платформах и продвигается как «неутомимый государственный служащий», «квалифицированный дипломат», «трудоголик» и «близкий к народу человек».