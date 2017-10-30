18 октября Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в президентской гонке 2018 года. На следующий день телеведущий Иван Ургант показал в своей передаче сатирическую пародию на ее предвыборный ролик.

Теперь шоумен поделился еще одной карикатурой на возможного кандидата в президенты. На этот раз поводом для сатиры стало интервью Собчак Юрию Дудю.

В пародийном ролике для «Вечернего Урганта» появляется сам Дудь. Он вновь терпит обвинения в сексизме (напомним, Ксения Собчак пожурила журналиста, что она стала первой женщиной в его программе).

«Я первый мужчина, переодетый в женщину, которого ты пригласил на программу за все время ее существования. Ты сексист, Юра!», — заявляет Иван в женском парике.

Ургант также не преминул вновь посмеяться над речью Собчак, сделав акцент на тавтологии и попытках уйти от неудобных вопросов.

Много лет Ксения отказывалась отвечать на вопрос, кто ее крестный. По слухам, им является Владимир Путин, но теперь выяснилось, что это некий отец Гурий. Иван предложил помочь и ему отыскать крестного.

«Последние три года я готовил очень большую кулебяку. Но для этого мне необходим противень. Я — Иван Ургант. Кандидат-противень», — подвел черту телеведущий.