Ричард Кочи Эрнандес снимает в основном на свой iPhone. Его снимки печатают престижные издания: New York Times, Wired, New Yorker, Time, Newsweek, Los Angeles Times, и другие. Ричард Эрнандес отдает предпочтение в основном черно-белым фотографиям: работая со светом и тенью он умело передает атмосферу загадочной городской жизни. Фотограф использует неожиданные приемы для создания композиционных форм в своих работах. Он является обладателем премии Emmy в номинации «Производство видео и мультимедиа». С 2011 года Эрнандес работает доцентом кафедры в Высшей школе Калифорнийского университета журналистики в Беркли.

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Апр 18 2015 в 8:23 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Май 16 2017 в 1:26 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Окт 8 2017 в 7:44 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Окт 24 2016 в 6:01 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Окт 9 2017 в 7:35 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Окт 9 2017 в 7:34 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Июн 15 2017 в 7:34 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Фев 15 2017 в 6:21 PST

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Июн 28 2015 в 9:14 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Май 23 2017 в 9:45 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Май 8 2017 в 7:54 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Май 28 2017 в 8:13 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Ноя 6 2015 в 9:43 PST

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Май 28 2017 в 8:11 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Дек 10 2015 в 7:21 PST

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Май 22 2016 в 8:17 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Июл 5 2016 в 6:18 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Сен 27 2016 в 7:47 PDT

Публикация от Richard Koci Hernandez (@koci) Окт 24 2016 в 5:03 PDT