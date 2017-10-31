Представители компании Netflix объявили о том, что шестой сезон станет заключительным для сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли. Заявление появилось на следующий день после каминг-аута актера. Netflix также выразила «глубокую озабоченность» обвинениями, выдвинутыми против Спейси.

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Напомним, 30 октября Кевин Спейси опубликовал открытое письмо, в котором объявил о своей гомосексуальности. Каминг-аут стал ответом на обвинения актера Энтони Рэппа, заявившего, что Спейси сексуально домогался его на вечеринке 30 лет назад — в 1986 году. Рэппу на тот момент было 14 лет.

Шестой сезон «Карточного домика» выйдет в 2018 году и будет состоять из 13 эпизодов. В Netflix подчеркивают, что решение закрыть сериал было принято еще до скандала со Спейси — несколько месяцев назад.

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