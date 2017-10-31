В Дании продолжается расследование дела об убийстве шведской журналистки Ким Валль, которая приехала в страну, чтобы написать статью об изобретателе Петере Мадсене, сконструировавшем собственную подводную лодку. Вместе с Мадсеном Валль вышла на лодке в плавании и пропала без вести. Вскоре ее расчлененные тело, ноги и голова были найдены в море. Руки не найдены до сих пор.

Как сообщила полиция Копенгагена, задержанный Петер Мадсен сознался в расчленении тела Валль. По его словам, журналистка умерла от отравления угарным газом, после чего Мадсен расчленил ее тело и выбросил за борт по частям. Ранее изобретатель сообщал, что Валль погибла от удара люком, а он выбросил ее тело нетронутым.

Кроме того, некоторое время назад полиция обнаружила на компьютере Мадсена видео с обезглавливанием женщин.