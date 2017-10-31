В понедельник в здании Французской синематеки в Париже состоялся ретроспективный показ работ Романа Полански. Режиссер прибыл туда, чтобы презентовать новый документальный фильм «Основано на реальных событиях».

Во время проведения автограф-сессии в здание ворвались обнаженные по пояс женщины, на спинах которых были нанесены надписи «VIP — Very Important Pedocriminal» («Очень важный преступник-педофил»), а сами феминистки скандировали: «Никаких почестей насильникам», передает The Hollywood Reporter.

Охрана быстро вывела женщин из Синематеки. Тогда они присоединились к уличной манифестации феминистических организаций Femen и Osez le Feminismeс лозунгами «Если насилие — это искусство, дайте Полански премию «Сезар» и «Достаточно тех, кто хочет защитить агрессоров».

До проведения мероприятия Femen и Osez le Feminismeс обращались к Французской синематеке с просьбой отменить проведение ретроспективы и даже создали петицию, которую подписало свыше 27000 человек. «Это оскорбление для всех женщин, которые объединились под хэштегами #MeToo и #BalanceTonPorc, и оскорбление для всех жертв насилия, особенно — насилия со стороны Полански», — написала в петиции активистка Лора Сальмона, отсылая к сексуальному скандалу с Харви Вайнштейном, ныне изгнанным из Голливуда.

4 октября кинорежиссер Роман Полански был обвинен уже в четвертом за свою жизнь изнасиловании. Заявление на него написала немецкая актриса Рената Лангер. В 1977 году режиссер имел сексуальные контакты с 13-летней американкой Самантой Геймер, а в 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. Аналогичное обвинение прозвучало от жительницы Лос-Анджелеса Робин М.