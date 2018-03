Восемь человек погибли и не менее одиннадцати пострадали в результате теракта в Нью-Йорке. 31 октября около 15 часов по местному времени (22:00 по московскому) мужчина на легком грузовике выехал на велодорожку в районе нижнего Манхэттена и проехал в общей сложности около 20 кварталов, сбивая прохожих. Как сообщает The New York Times, через какое-то время грузовик врезался в школьный автобус, из него вышел преступник с травматическим оружием и ружьем для пейнтбола, пытался убежать с места происшествия, выкрикивая «Аллаху Акбар». Его ранил находившийся рядом полицейский, террорист находится в критическом состоянии.

Как выяснили американские СМИ, преступник — 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. По неподтвержденной информации, он приехал в США в 2010 году, поначалу жил в штате Огайо, затем перебрался во Флориду, где работал водителем грузовика, и позже — в штат Нью-Джерси, где устроился на работу в Uber (в компании сообщили, что мужчина прошел их проверку). Знакомый преступника, эмигрант из Узбекистана Кобиджон Маткаров рассказал NYT , что Сайфуло «очень любил США, казался очень счастливым и не был похож на террориста».