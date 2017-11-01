Компания Netflix и студия MRC приостановили работу над шестым сезоном сериала «Карточный домик» после того, как исполнителя главной роли Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах.

«MRC и Netflix решили заморозить производство шестого сезона «Карточного домика» до тех пор, пока мы не разберемся со сложившейся ситуацией и ответим на все вопросы, которые возникают у членов съемочной команды», — приводит Deadline совместное заявление двух компаний.

Шестой сезон «Карточного домика» станет последним — об этом стало известно сразу после скандала с Кевином Спейси. При этом ранее заявлений по поводу того, сколько продлится сериал, компании не делали.

Спейси в сексуальных домогательствах обвинил актер Энтони Рэпп (известен по сериалу Star Trek). Он рассказал, что они познакомились в 1986 году во время работы в музыкальном шоу на Бродвее. По словам Рэппа, в один из вечеров Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку, а потом попытался склонить к сексу. На тот момент Рэппу было 14, а звезде «Карточного домика» — 26.

Вскоре после обвинений Кевин Спейси опубликовал открытое письмо, в котором сообщил, что не помнит этого случая, однако — если описываемые события действительно произошли — глубоко сожалеет об этом. Также актер признался в своей гомосексуальности.

На фоне скандала Спейси лишили премии «Эмми — вручение престижной награды должно было состояться в ноябре в Нью-Йорке»

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