В секс-скандале вокруг Кевина Спейси появились новые имена. Вслед за Энтони Рэппом с обвинениями в сексуальных домогательствах выступил американский режиссер Тони Монтана. Он рассказал изданию
Мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что столкнулся с домогательствами Спейси, когда играл в театре Old Vic в Лондоне, которым звезда «Карточного домика» руководил с 2004 по 2015 годы. По его словам, Спейси регулярно домогался молодых актеров и это даже стало предметом дурных шуток. По словам Кавазоса, он дважды отвергал Спейси, но не уверен, что остальные поступили так же. «У многих из нас есть история про Кевина Спейси. Я уже не помню, сколько человек мне рассказывали, как он приглашал их встретиться и «поговорить о карьере», — написал Кавазос
Свою историю изданию
Еще один мужчина анонимно
В конце октября актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси пытался принудить его к сексу, когда ему было 14 лет. Спейси в ответ заявил, что не помнит этого, но приносит извинения. Также актер публично признался в своей гомосексуальности.
В результате скандала канал Netflix объявил, что приостанавливает работу над шестым (и, как выяснилось, последним) сезоном «Карточного домика».
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