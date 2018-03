В 2015 году издание The New York Times выпустило видео-проект дополненной реальности « Take Flight », на этот раз редакция была вдохновлена наиболее знаковыми воздушными сценами из истории кинематографа. В проекте приняли участие Мелисса Маккарти, Майкл Фассбендер, Кристен Виг, Джейкоб Тремблей, Бенисио дель Торо, Шарлиз Терон и другие. В нашу подборку попали видео с Шарлиз Терон, Майклом Фассбендером и Бенисио дель Торо.