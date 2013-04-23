Бездомный Р.
Пропал в 2002 году в Булонском лесу. В последний раз его видели у входа в грот.
Бездомный Р.
Пропал в 2002 году в Булонском лесу. В последний раз его видели у входа в грот.
Девятилетняя школьница Э.</br>Пропала в 2003 году в окрестностях Парижа. Последний раз ее видели выходящей из школы и идущей в сторону дома.
Девятилетняя школьница Э.</br>Пропала в 2003 году в окрестностях Парижа. Последний раз ее видели выходящей из школы и идущей в сторону дома.
Ж., школьник, 14 лет
Исчез в 1991 году по пути из торгового центра, куда он отправился за рождественским подарком для матери. Впоследствии на парковке был обнаружен его скейт.
Молодая девушка П.
Пропала в 1999 году на юге Франции. Несколько людей видели, как она прогуливается по пляжу, а затем входит в воду.
Молодая девушка П.
Пропала в 1999 году на юге Франции. Несколько людей видели, как она прогуливается по пляжу, а затем входит в воду.
Мужчина Р.
50 лет, пропал из своего загородного дома на берегу моря. Его машина была обнаружена неподалеку.
Мужчина Р.
50 лет, пропал из своего загородного дома на берегу моря. Его машина была обнаружена неподалеку.
Мужчина Р.
50 лет, пропал из своего загородного дома на берегу моря. Его машина была обнаружена неподалеку.