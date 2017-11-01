В сентябре этого года представители Facebook сообщили об обнаружении около 400 учетных записей с российскими корнями, которые были особенно активны в период с июня 2015-го по май 2017-го — то есть в разгар президентской гонки. По данным представителей соцсети, эти аккаунты разместили около 3 000 политических объявлений, потратив на это $100 тысяч.
В то же время Twitter нашел и отключил примерно 200 профилей, связанных с теми же российскими агентами, которые использовали площадку Марка Цукерберга.
1 ноября в американском Конгрессе начинаются слушания, посвященные влиянию России на формирование контента в Facebook, Youtube, Twitter и Gmail во время предвыборной кампании 2016-го года. Сенаторы намерены разобраться в происхождении появившихся в этот период фейковых новостей о кандидатах и рекламных материалов, а также в возможной причастности к этому российской стороны.
ТРУДНОСТИ ФАКТЧЕКИНГА
Вопрос о влиянии фейковых новостей в Facebook на итоги президентских выборов впервые встал сразу после оглашения результатов. Сторонники Хиллари Клинтон обвинили соцсеть и лично Марка Цукерберга не только в махинациях с алгоритмами демонстрации контента (из-за которой пользователи недооценили проблему растущей поддержки Трампа), но и в распространении ложных новостей.
С критикой соцсети выступил в том числе и бывший президент США Барак Обама. The Washington Post
По данным
Опубликованные CNN
Наконец, исследование,
ТРОЛЛИ ИЗ РОССИИ
Год назад две горячие для США темы — русские хакеры и фейковые новости — существовали параллельно. Если российские кибершпионы были цифровыми солдатами другого государства, то лживые сообщение можно было назвать проблемой человеческого фактора. Пользователи либо не умели отличать правду от вымысла в интернете, либо не знали, как пользоваться инструментами фактчекинга, либо излишне доверяли любой информации, появлявшейся в соцсетях.
Но спустя год в фейках и протрамповской пропаганде якобы обнаружились российский след, ведущий к так называемой «фабрике троллей», расположенной в Санкт-Петербурге.
The Washington Post
Закупленная реклама и распространяемые новости не всегда напрямую относились к кандидатам: они могли содержать информацию по острым социальным вопросам, которые потенциально могли привести к расколу в обществе. Например, права ЛГБТ, расизм, исламофобия, иммиграционный кризис и свободное ношение оружия. Подобная информация появлялась не только в Facebook, но и в Twitter и Youtube.
ЦУКЕРБЕРГ МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ
Facebook критиковали не только сторонники Клинтон, но и президент Дональд Трамп. Политик обвинял соцсеть (а также Google, Apple и Twitter) в пособничестве демократам и нечестной политике в области распространения информации. После того, как стало известно, что Facebook придется отчитываться за «пророссийский» контент в Конгрессе, американский президент не упустил возможности уколоть Марка Цукерберга.
«Facebook всегда был «анти-Трамп. Соцсети всегда были «анти-Трамп». Фейковые новости, The New York Times (извинились) и The Washington Post всегда были «анти-Трамп». Это сговор?», — написал президент в своем Twitter.
Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence, Fake News,— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
@nytimes(apologized) & @WaPowere anti-Trump. Collusion? September 27, 2017
В итоге Цукерберг пришлось оправдываться одновременно перед всеми. «Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу. Обе стороны расстроены по поводу идей и контента, которые им не нравятся», — написал глава Facebook
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Несмотря на то, что Конгресс проверяет на российский контент все крупные интернет-сервисы США — Youtube, Twitter и Facebook, — именно последнему приходится отвечать активнее других. Это связано не только с соцсетью, но и с самой фигурой Марка Цукерберга. Он уже давно играет роль не просто разработчика, создавшего сервис для общения людей и публикации контента, но филантропа и героя, желающего провести интернет в каждый уголок земного шара, и даже, возможно, в будущем занять пост президента США.
Хотя сам Цукерберг
В любом случае, какими бы соображениями ни руководствовался Цукерберг, будь то политические амбиции или стремление сохранить свой бизнес независимым и прибыльным (а для этого нужно доверие аудитории), он будет отчаянно доказывать непредвзятость Facebook и сотрудничать с властями США.