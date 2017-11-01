Издание The Hollywood Reporter опубликовало колонку своего автора Анны Хантер, которая утверждает, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны Дастина Хоффмана в возрасте 17 лет. По словам Хантер, это случилось в 1985 году, когда она работала ассистентом продюсера на съемках фильма «Смерть коммивояжера». Девушка записывала все, что происходило на площадке; спустя более чем 30 лет она поделилась своими заметками с The Hollywood Reporter.

Хантер утверждает, что Хоффман открыто заигрывал с ней, хватал за ягодицы, говорил с ней о сексе и делал непристойные намеки. В записи со съемочной площадки от 31 января 1985 года Хантер пишет, что «поняла некоторые вещи об этом бизнесе (подразумевается кинобизнес. — Esquire), которые пугают». «В первую очередь, Дастин — развратник. Я глубоко разочарована. После «Тутси» (фильм 1982 года, в котором снялся Хоффман. — Esquire) я думала, что хочу выйти за него замуж». В этой заметке она рассказывает, что однажды провожала Хоффмана до лимузина, и за это время он четыре раза трогал ее за ягодицы: «Я била его — каждый раз, сильно, — и говорила ему, что он грязный старый мужчина».

Хоффман прокомментировал обвинения и извинился за свое поведение: «Я испытываю крайнее уважение к женщинам и в ужасе от того, что она могла оказаться в таком некомфортном положении из-за поступков, которые я мог совершить. Я сожалею».

Эта история стала продолжением громкого секс-скандала вокруг Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах и насилии десятки женщин. Вслед за Вайнштейном обвинения прозвучали в адрес режиссера и сценариста Джеймса Тобэка, актера Кевина Спейси и режиссера фильма «Люди Икс: Последняя битва» Бретта Рэтнера.

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