Несмотря на заявления представителей Netflix о том, что шестой сезон «Карточного домика» будет последним, сама компания, судя по всему, не готова окончательно расстаться со своим главным проектом. По данным The Hollywood Reporter , Netflix разрабатывает несколько возможных сюжетов для спин-оффа — без участия Кевина Спейси, который оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Один из возможных сценариев — развитие истории Дага Стэмпера (Майкл Келли), главы администрации при президенте США и одного из главных помощников Фрэнка Андервуда. Кроме того, в центре сюжета можно поставить журналистов Тома Хаммершмидта и Дженин Скорски, которые занимались расследованиями преступлениями Фрэнка и Клэр Андервуд. Также внимание зрителей можно полностью сфокусировать на Уолл-стрит, чтобы рассказать историю через фигуру крупного денежного политического брокера и магната Раймонда Туска, которого в сериале играет Джеральд Макрейни.

Мейкл Келли в роли Дага Стэмпера

Ранее стало известно, что Netflix приостановила работу над шестым — и последним — сезоном «Карточного домика». «Мы глубоко обеспокоены новостями вокруг Кевина Спейси. В связи с этими откровениями руководители обеих наших компаний прибыли сегодня в Балтимор, чтобы встретиться с нашей командой, так как всем нужно продолжать чувствовать безопасность и поддержку. Как и было запланировано, Кевин Спейси в это время не работает», — заявили в компании.

Из-за секс-скандала Кевина Спейси лишили ранее присужденной ему премии «Эмми», а 1 ноября список мужчин, рассказавших о домогательствах со стороны актера, пополнился еще несколькими именами. Сам Спейси пока что сделал только одно публичное заявление, комментируя слова Энтони Раппа: «Если быть честным, я не помню подробностей этой встречи, произошедшей более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, я должен принести глубочайшие извинения за неприемлемое поведение в нетрезвом виде, и я сожалею, что чувства, о которых он говорит, ему пришлось пронести через все эти годы «. Кроме того, Спейси впервые публично признался в том, что он гей.

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