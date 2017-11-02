Сегодня на YouTube появился новый тизер фильма «Звездные войны: Последние джедаи». В минутном ролике Люк Скайуокер, роль которого исполняет Марк Хэммил, поднимается на борт космического корабля «Тысячелетний сокол», который ранее принадлежал его погибшему другу Хану Соло. Это происходит впервые с тех пор, как в прокат вышла картина «Звездые войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар».

Кроме того, в трейлере можно увидеть верховного лидера Сноука, бой между Финном и капитаном Фразма.

«Звездные войны: Последние джедаи» выйдет на экраны уже в декабре 2017 года.