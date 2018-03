Экс-участник Oasis Ноэль Галлахер и его группа High Flyng Birds выступили на шоу Later… with Jools Holland на канале BBC2 в этот вторник. Музыканты сыграли песню She taught me how to fly с готовящейся к выходу пластинки Who build the moon? Самым занимательным фактом во всей этой истории стало то, что в составе группы появилась девушка с ножницами — она щелкала ими перед микрофоном на протяжении всего исполнения песни.

Это незамедлительно стало поводом для шуток. Один из пользователей твиттера, к примеру, представил свой кавер на песню Wonderwall — один из самых известных хитов Oasis.

well sounds like it's gonna be mega. but here's my cover of Wonderwall. scissors are so rnr ��� pic.twitter.com/yOjzMa21sc — xxMella���x (@sallycantwaitLG) November 1, 2017

Другой пользователь соцсети обратился за комментарием к Лиаму Галлахеру, экс-фронтмену Oasis.

Im afraid not but I do have somebody sharpening a pencil it sounds mega with a bit of reverb on it proper out there gear — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 1, 2017

«У тебя есть кто-нибудь, кто играет на ножницах? / Боюсь, что нет, но у меня есть парень, который затачивает карандаш. Звучит потрясно и добавляет немного реверберации, когда точилка настроена должным образом».

Альбом Who built the moon? Ноэля Галлахера и High Flying Birds выйдет 24 ноября.