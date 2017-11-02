ЦРУ опубликовало 470 тысяч файлов, найденных в убежище Осамы бин Ладена в Абботтабаде (Пакистан) после спецоперации по ликвидации террориста №1 в 2011 году. В архиве содержатся письма, видеоролики, аудиозаписи публичных речей и другие материалы лидера «Аль-Каиды».
Среди файлов нашлись и неожиданные вещи,
Также среди файлов — документальная лента «Разменная монета», которая рассказывает о том, что атаки 11 сентября 2001 года были внутренней работой, организованной правительством США и Джорджем Бушем.
Релиз ЦРУ включает в себя 174 гигабайта видео, 7,4 гигабайта изображений и 18 гигабайт других документов. Часть материала не опубликована — это касается порноматериалов, контента, защищенного авторским правом или способного нанести урон национальной безопасности. «До получения доступа к этой коллекции файлов, пожалуйста, поймите, что этот материал был изъят из файлов террористической организации. Хотя файлы прошли строгую проверку, нет абсолютной гарантии того, что все вредоносные программы были удалены», —
Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате тайной военной операции американского спецназа в пакистанском городе Абботабад, где он прятался на протяжении нескольких лет. Его тело было захоронено в море.