1.
Герцогиня Кембриджская танцует с героем английских сказок медвежонком Паддингтоном во время благотворительного мероприятия на платформе лондонской станции Паддингтон.
Фото: WPA Pool / Getty Images
2.
Бессточное соленое озеро Ван в Турции. Снимок сделан с Международной космической станции.
NASA
3.
Художник-акционист Петр Павленский поджег двери Банка Франции.
Фото: Capucine Henry / AP / East News
4.
1 октября американец Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса Мандалай-Бэй в Лас-Вегасе. Его жертвами стали 58 человек.
Фото: David Becker / Getty Images
5.
В октябре до берегов Великобритании добрался ураган Офелия, который принес с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии, из-за чего небо окрасилось в красный цвет.
Фото: Tom Jacobs / Reuters
6.
На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Вулкан проснулся в 2010 году впервые за 400 лет и с тех пор остается активным.
Фото:Ivan Damanik / AFP / East News
7.
В конце октября каталонский парламент объявил о независимости региона от Испании. В ответ Мадрид ввел в регионе прямое упрвление и объявил об отстранении от должностей членов каталонского правительства,
в том числе его главы Карлеса Пучдемона (на фото), и проведении досрочных выборов.
Фото: Albert Gea / Reuters
8.
Последствия лесных пожаров в Санта-Розе, Калифорния.
Фото: FMarcio Jose Sanchez / AP / East News
9.
Сумаританские тигры Ахиллес и Карис лакомятся тыквой на Хэллоуин в Лондонском зоопарке.
Фото: Mary Turner / Reuters
10.
Полет на воздушных шарах, наполненных гелием, Йоханнесбург, Южная Африка.
Фото: The Adventurists