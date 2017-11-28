В июле 2017 году издание Time выпустило обложку с героями сериала «Игра Престолов». Автор обложки, фотограф Майлс Олдридж, вдохновлялся работами художников северного возрождения — Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха. Помимо фотосъемки Time сделал серию бэкстейдж-видео с актерами. В съемке приняли участие Эмилия Кларк, Кит Хэрингтон, Лена Хеди и другие актеры из «Игры престолов».