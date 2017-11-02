Art Partner — платформа, дающая возможность издателям и брендам пользоваться ранее отснятыми фотографиями. Сотрудничая с известными и влиятельными медиа, Art Partner обладает внушительным архивом. Клиентами этой платформы становятся крупные издания, бутики, галереи искусств и другие учреждения, работающие с визуальным искусством.

Инстаграм дня: объектив, мода и голливудские звезды в снимках Марка Хома
Далее Инстаграм дня: объектив, мода и голливудские звезды в снимках Марка Хома
Инстаграм дня: пост-продакшн и поиски красоты Мигеля Вальинаса
Далее Инстаграм дня: пост-продакшн и поиски красоты Мигеля Вальинаса