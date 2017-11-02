Появление Одри Хорн в «Твин Пикс: Возвращение» (2017) вызвало у поклонников сериала множество вопросов. Напомним, персонаж Шерилин Фенн находилась в коме после трагических событий второго сезона. В новых же сериях Одри — уже замужняя, слегка истеричная особа, на протяжении всего сезона разыскивающая загадочного любовника Билли, о котором зрителю не известно ровным счетом ничего. В 16-й серии героиня Шерилин Фенн вместе с мужем отправляется на поиски возлюбленного в бар «У дороги» и исполняет там свой уже ставший классикой танец. Затем внезапно под электрические звуки Одри переносится в белую комнату, где смотрит на себя в зеркало и восклицает: «Что? Какие? Что?!?».

Зрители гадали: это настоящая Одри? Она находится в психиатрической клинике? Или это сон, а сама героиня все еще находится в коме?

Благодаря новой книге Марка Фроста «Твин Пикс: финальное досье» , оформленной в виде файлов ФБР, мы узнаем, что Одри все-таки вышла из комы — спустя три с половиной недели после взрыва в банке. Пока она находилась в бессознательном состоянии, ее изнасиловал злой двойник Купера. Одри забеременела от него и родила сына Ричарда Хорна, который, как мы знаем из третьего сезона, характером пошел в отца. После этого она получила диплом, открыла салон красоты и вышла замуж за Чарли, которого мы встречаем в «Твин Пикс: Возвращение».

«Источники, знакомые с ситуацией, предполагают, что это был брак по расчету, который сопровождался большим количеством публичных сцен, проблемами с алкоголем, вербальным насилием и изменами», — говорится в книге. Также из файлов стало известно, что в этот период Одри посещала психотерапевта.

Спустя несколько лет Одри закрыла салон и с тех о ней ничего не было слышно. «Она изчезла из публичной жизни, ушла в затворничество или, по некоторым слухам, оказалась в частном медицинском учреждении. Представитель семьи Хорн отказался комментировать происходящее», — говорится в книге.

Из этого можно сделать вывод, что, скорее всего, после событий второго сезона Одри получила серьезную психологическую траву и находится в больнице, а танец в баре «У дороги» ей приснился. Что будет с ней дальше — узнаем в четвертом сезоне, который, мы надеемся, все-таки состоится.