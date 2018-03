Группа Linkin Park провела концерт в память о своем друге и незаменимой части команды Честере Беннингтоне. Концерт, билеты на который разошлись моментально, прошел в стенах зала Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе.

Выступление стало для Linkin Park первым после смерти Честера Беннингтона 20 июля. К группе присоединились такие артисты как Blink-182, Machine Gun Kelly, Джонатан Дэвис из группы Korn, Kiiara, Zedd, участники групп No Doubt, System Of A Down, Yellowcard, Avenged Sevenfold, а также многие другие.

Мы публикуем эксклюзивную подборку фотографий, предоставленную офисом Warner Music Russia.