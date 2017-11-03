Кевин Спейси уже объявил о том, что пройдет курс профессионального лечения в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, но, судя по всему, его история еще далека от завершения. CNN сообщает , что о вызывающем поведении актера сообщили участники съемочной группы сериала «Карточный домик».

Восемь человек анонимно описали Спейси как «хищника», который охотился на молодых юношей — трогал их (за живот, например), неожиданно начинал делать им массаж или отпускал грубые комментарии в их адрес. Кроме того, один из помощников продюсера сообщил, что актер домогался его в ходе работы над первыми сезонами шоу. «Мы ехали в машине, когда он внезапно положил руку мне между ног. Я был в шоке», — рассказал молодой человек. Он сказал, что не стал заявлять об этом, опасаясь увольнения: «Он занимал важную роль в сериале, а я был незначительным звеном пищевой цепи».

Другой мужчина сообщил, что Спейси однажды зажал его в углу технического трейлера. Однако после того, как молодой человек объяснил, что ему некомфортно, актер покинул трейлер.

Кевин Спейси пока никак не комментировал новые обвинения.