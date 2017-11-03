3 ноября в Москве и Санкт-Петербурге одновременно со всем миром открылись продажи нового iPhone X. Телефоны стоимостью от 80 до 92 тысяч рублей были раскуплены в течение нескольких часов. Первые покупатели пришли к магазину Re: Store на Тверской улице за двое суток со стульями, пледами и термосами, часть мосвичей грелась в выделенных Мосгортрансом авторбусах. Самые предприимчивые организовали онлайн-очередь в специальном телеграм-канале и даже пытались продавать свои места — по разным данным, суммы варьировались от 15 до 40 тысяч рублей. Мы решили вспомнить, что произошло в мире, пока фанаты Apple остаивали свое право быть первыми.

1. Курс биткоина превысил $7000 и установил новый рекорд .

2. Дональду Трампу отключили твиттер. Аккаунт президента США не работал в течение 11 минут — его деактивировал сотрудник Twiiter в день увольнения.

3. В Нью-Йорке произошел самый крупный теракт со времени атаки на башни-близнецы 11 сентября 2001 года.

4. В компьютерных файлах Осамы бин Ладена нашли серии «Тома и Джерри» и «Цыпленка Цыпы», фильмы с Джеки Чаном и эпизод из сериала «Мистер Бин».

5. По улицам Орла проехал горящий автобус .

6. Российский бренд Raketa выпустил часы с каплей крови потомка Николая II к столетию революции .

7. Кевин Спейси отправился на лечение после обвинений в сексуальных домогательствах.

8. «Вконтакте» сократила время бесплатного прослушивания музыки до 30 минут в сутки .

9. Хоккеист Александр Овечкин предложил создать за рубежом общественное движение в поддержку Владимира Путина — Putin’s Team, а в Кремле его поддержали .