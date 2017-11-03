3 ноября в Москве и Санкт-Петербурге одновременно со всем миром открылись продажи нового iPhone X. Телефоны стоимостью от 80 до 92 тысяч рублей были раскуплены в течение нескольких часов. Первые покупатели пришли к магазину Re: Store на Тверской улице за двое суток со стульями, пледами и термосами, часть мосвичей грелась в выделенных Мосгортрансом авторбусах. Самые предприимчивые организовали онлайн-очередь в специальном телеграм-канале и даже пытались продавать свои места — по разным данным, суммы
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