Новая лента Джеймса Франко основана на реальных событиях: в 2003 году американский актер Томми Вайсо написал сценарий, спродюсировал и сыграл главную роль в фильме «Комната». Вокруг картины ходило много слухов, загадок и разных нелепых фактов, а кинокритики пророчили фильму провал, но «Комната» стала по‑настоящему культовой несмотря на то, что картину считают чуть ли не эталоном худшего кино.

Фильм Джеймса Франко «Горе-творец» посвящен самому Вайсо, именно поэтому в своей новой картине актер также выступает в роли режиссера, продюсера и главного актера. Кроме самого Франко в фильме снялись его брат Дэйв, актеры Зак Эфрон, Сет Роген и Эри Грейнор.

Премьера фильма запланирована на декабрь 2017 года.