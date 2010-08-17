Праздник «Танец мыши» — один из самых древних сохранившихся на земле ритуалов, он отмечается ежегодно. В этот день тлапанеки обращаются к диким животным с просьбой не уничтожать урожай, а искать пищу в стороне от посевов.
Один из старейших жителей общины совершает ритуальное жертвоприношение — приносит курицу в дар Земле.
После праздничного обеда тлапанеки пьют агуардиенте (крепкий алкогольный напиток) и танцуют на улицах селения.
Затем тлапанеки молятся в церкви о хорошем урожае. Религиозные верования тлапанеков — результат смешения католицизма и языческих ритуалов.
Накануне праздника тлапанеки ловят мышей. Во время ритуала животных заставляют пить агуардиенте. Тлапанеки верят, что если поделиться с мышами едой и алкоголем, это сделает их счастливыми.
Затем тлапанеки привязывают мышей и выходят с ними на улицы селения.
В празднике принимают участие только мужчины.
Тлапанеки украшают себя цветами, ходят с мышами по улицам деревни и танцуют.
В конце дня все возвращаются на то место, где начинался праздник. Тлапанеки освобождают мышей и благодарят их за участие в празднике.
Мышей, которые умерли во время ритуала, накрывают ожерельями из цветов.