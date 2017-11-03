Мужчина среднего возраста с невзрачной работенкой (Мэтт Деймон) и его жена соглашаются поучаствовать в новом эксперименте норвежских ученых и уменьшится в тысячу раз. Это особенно привлекательно, учитывая что миниатюрные люди живут роскошной жизнью — накопления в $12 тыс. превращаются в $12 млн., например, а одной бутылки водки стандартного размера хватает на вечеринку на двадцатерых. Правда, для героя Дэймона и здесь встречают проблемы: после проведения необратимой процедуры его жизнь меняется не совсем так, как он рассчитывал.

В фильме также снялись Кристоф Вальц, Джейсон Судейкис, Хонг Чау и Удо Кир.

Картина выйдет в прокат в январе 2018 года.