В пятницу в мире стартовали продажи iPhone X — первого смартфона Apple без кнопки «домой», но с функцией распознавания лиц FACE ID. Очереди за новой моделью выстроились за несколько дней до официального запуска. Как это было — смотрите в нашей подборке.
1.
В Гонконге новый айфон можно было купить прямо на улице — предприимчивые граждане перепродавали телефоны менее удачливым соотечественникам. Фото: Justin Chin / Bloomberg / Getty Images
2.
Поклонники Apple дожидаются открытия флагманского магазина на Риджент-стрит. Жители Лондона провели двое суток в очередях, чтобы стать первыми владельцами новых телефонов.Jeremy Selwyn / Evening Standard / East News
3.
Более двух тысяч жителей Токио собрались у магазина Apple, невзирая на дождь. Фото: Rodrigo Reyes Marin / East News
4.
Москвичей плохой погодой не испугать: жители столицы отстояли в очередях почти трое суток, несмотря на то, что температура на улице не поднималась выше нуля градусов. Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / East News
5.
Счастливый обладатель iPhone X в Амстердаме, Нидерланды. Фото: Koen van Weel / AFP / East News
6.
Очередь за новыми айфонами на Пятой авеню в Нью-Йорке.Фото: Don Emmert / AFP / East News
7.
Одна из «фишек» нового iPhone — анимированные эмодзи, которые могут повторять мимику владельца и говорить его голосом. Их можно отправлять в виде сообщений.Фото: Chris J Ratcliffe / AFP / East News
8.
Новый айфон в магазине в Сиднее, Австралия. Фото: Saeed Khan / East News