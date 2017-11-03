1.

В Гонконге новый айфон можно было купить прямо на улице — предприимчивые граждане перепродавали телефоны менее удачливым соотечественникам. Фото: Justin Chin / Bloomberg / Getty Images

2.

Поклонники Apple дожидаются открытия флагманского магазина на Риджент-стрит. Жители Лондона провели двое суток в очередях, чтобы стать первыми владельцами новых телефонов. Jeremy Selwyn / Evening Standard / East News

3.

Более двух тысяч жителей Токио собрались у магазина Apple, невзирая на дождь. Фото: Rodrigo Reyes Marin / East News

4.

Москвичей плохой погодой не испугать: жители столицы отстояли в очередях почти трое суток, несмотря на то, что температура на улице не поднималась выше нуля градусов. Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / East News

5.

Счастливый обладатель iPhone X в Амстердаме, Нидерланды. Фото: Koen van Weel / AFP / East News

6.

Очередь за новыми айфонами на Пятой авеню в Нью-Йорке. Фото: Don Emmert / AFP / East News

7.

Одна из «фишек» нового iPhone — анимированные эмодзи, которые могут повторять мимику владельца и говорить его голосом. Их можно отправлять в виде сообщений. Фото: Chris J Ratcliffe / AFP / East News

8.