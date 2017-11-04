Квентин Тарантино, обещавший уйти из кино после десятого фильма, закончил сценарий к новой картине. Как сообщает Deadline, ленту под кодовым названием #9 (после «Омерзительной восьмерки» она будет девятой) сейчас изучают все крупные киностудии, за исключением Disney, которая не берет в производство фильмы с рейтингом R.

Изначально планировалось, что продюсированием займется The Weinstein Company, с которой режиссер сотрудничал почти 20 лет. Однако после обвинений в сексуальных домогательствах в отношении Харви Вайшнтейна Тарантино объявил, что прекращает работу с TWC. Автор «Криминального чтива» признался, что Вайнштейн был его близким другом и он знал о его проблемах, но ничего не предпринял, о чем сожалеет. «Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал», — заявил режиссер.

Ранее сообщалось, что фильм #9 расскажет историю известного серийного убийцы Чарльза Мэнсона, который орудовал в Америке в конце 1960-х — начале 1970-х. Однако Deadline со ссылкой на свои источники пишет , что «это все равно что называть «Бесславных ублюдков» фильмом об Адольфе Гитлере». Напомним, лидер нацистов появился в картине всего в нескольких сценах.

По информации Deadline, Тарантино предложил Марго Робби роль одной из жертв Мэнсона Шэрон Тейт, а также ведет переговоры с Брэдом Питтом, Леонардо ди Каприо и Сэмюэлом Л. Джексоном — каждый из актеров уже снимался в фильмах режиссера.

Ожидается, что производство начнется в середине 2018 года, а фильм выйдет на экраны в 2019-м.