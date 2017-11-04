Netlix больше не будет работать вместе с Кевином Спейси над «Карточным домиком» — актер играл главную роль и был исполнительным продюсером сериала. Компания выпустила заявление спустя неделю, как звезда Star Trek Энтони Рапп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах более 30 лет назад, когда сам Рапп был еще подростком.

«Netlix больше не будет заниматься производством «Карточного домика», если в этом участвует Кевин Спейси. Мы продолжим работать с MRC (телекомпания Media Rights Capital. — Esquire), чтобы выработать план касательно этого шоу», — говорится в заявлении. Кроме того, компания отказалась от выпуска фильма «Гор», в котором снялся и спродюсировал Спейси.

Заявление MRC оказалось не таким категоричным: компания сообщила, что продолжит расследовать обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Спейси, а сам актер «отстранен» от работы. Как отмечает Deadline , с учетом того, какую роль Спейси играл в проекте, отстранение — лишь этап официального расторжения соглашений о сотрудничестве.

На фоне секс-скандала вокруг Спейси стало известно, что шестой сезон «Карточного домика» будет последним. Когда он выйдет — теперь неизвестно, съемки официально приостановлены.

3 ноября восемь участников съемочной группы «Карточного домика» на условиях анонимности рассказали CNN, что актер вызывающе себя вел и создал на площадке «токсичную атмосферу». Суть их заявлений состоит в том, что Спейси трогал их и отпускал грубые комментарии в их адрес. Дать отпор ему они не решались, потому что боялись увольнения.