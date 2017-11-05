Компания Warner Bros. Television разрабатывает возможность запуска сериала по «Властелину колец» Джона Р. Р. Толкина, — об этом сообщает The Holywood Reporter. По информации издания, пока процесс находится на ранней стадии разработки — специалисты кинокомпании только приобретают права на наследие британского писателя.

Впрочем, сомневаться, что в том, что сериал запустят в производство не приходится, учитывая какую популярность снискало шоу «Игра престолов» на HBO. Очевидно, кинобоссы из Warner Bros. не прочь занять его места в сердцах фанатов фентези. Напомним, финальный сезон «Игры престолов» должен выйти в 2019 году.

На данный момент существует шесть фильмов во вселенной «Властелина колец», общей протяженностью более 11 часов.