Около 11 утра по местному времени, 5 ноября, мужчина открыл огонь по прихожанам баптистской церкви в небольшом техасском городе Сазерленд Спрингс. Он был одет в черное, в пуленепробиваемом жилете и был вооружен винтовкой. По последним данным, его жертвами стали 26 человек, среди них дети и беременная женщина, более 20 человек пострадали.
После этого преступник вышел из церкви и сел в машину. По нему открыл огонь один из местных жителей, произошла перестрелка, после чего, как сообщает
По данным
Стрельба в Сазерленд Спрингсе произошла в восьмую годовщину массового убийства на военной базе Форт-Худ в Техасе. 5 ноября 2009 года 39-летний военный врач-психиатр, майор вооруженных сил США Нидал Малик Хасан открыл огонь по своим сослуживцам. Сообщалось, что он был недоволен военными действиями США в Ираке и Афганистане. Мужчина был признан вменяемым и в 2013 году был приговорен к смертной казни путем инъекции.