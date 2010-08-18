Холодным зимним вечером я отважился подойти к молодому человеку, который просил милостыню около моста Ватерлоо. Его звали Карл. Он часто стоял в этом месте, где много туристов и прохожих. Он казался открытым и доброжелательным, и я вызвал у него гораздо больше интереса, чем ожидал. Он рассказывал о том, как оказался на улице, и о том, что лондонские газеты интересуются бездомными только накануне Рождества. Я снабжал его сигаретами и горячим чаем. На следующий день я вернулся и объяснил ему, что я фотограф и хочу задокументировать то, как он живет. Идея ему понравилась, и, кажется, он мне поверил. Так начался наш совместный проект, который продлился больше года.