Резо, назовите, пожалуйста, три главных признака хорошего кино.

Смогу назвать только один, но самый важный: кино должно волновать.

Что делаете, если нет вдохновения?

Вдохновение приходит только к тому, кто работает. Если сидеть дома и ждать музу, ничего не получится — так бывает только в книжках.

Вы все время погружены в процесс творчества? Или все-таки иногда отпускаете себя и не думаете о работе?

Понимаете, у меня не работа. У меня образ жизни. И я просто обязан всегда наблюдать — в этом вся суть.

С какими актерами вы хотели бы поработать?

С актерами, которые снимались в картине «Заложники». Они для меня самые лучшие.

Как реагируете на критику?

На критику очень даже положительно, а вот если меня начинают оскорблять — сразу встаю в стойку.

Для вас важно признание публики?

Мне, скорее, важно, чтобы мое кино вызывало у людей эмоции.

Часто бываете недовольны собой?

Все почему-то считают, что я всегда собой доволен — а у меня просто такое лицо (смеется). Вообще-то я очень самокритичный человек! Я, знаете, просто выбрал правильную профессию, которая делает меня счастливым. Ну и априори довольным.

Как вам кажется, тяжело работать с творческими людьми?

Меня так забавляют истории про тяжесть нашей профессии. Вот серьезно, расскажите о своих долгих и порой, согласен, даже изнурительных съемочных днях шахтеру.

У вас есть любимый режиссер?

На самом деле, легче перечислить тех, кого я не люблю. Но если все же попытаться… Чарли Чаплин, Федерико Феллини, Фрэнсис Форд Коппола, Георгий Данелия, Отар Иоселиани и еще человек 30−50 из мирового кино.

В кино вообще могут быть какие-то ограничения?

Лично для меня недопустимо врать в кино. А уж какие ограничения… Об этом пусть подумают другие люди.