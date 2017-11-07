Резо, назовите, пожалуйста, три главных признака хорошего кино.
Смогу назвать только один, но самый важный: кино должно волновать.
Что делаете, если нет вдохновения?
Вдохновение приходит только к тому, кто работает. Если сидеть дома и ждать музу, ничего не получится — так бывает только в книжках.
Вы все время погружены в процесс творчества? Или все-таки иногда отпускаете себя и не думаете о работе?
Понимаете, у меня не работа. У меня образ жизни. И я просто обязан всегда наблюдать — в этом вся суть.
С какими актерами вы хотели бы поработать?
С актерами, которые снимались в картине «Заложники». Они для меня самые лучшие.
Как реагируете на критику?
На критику очень даже положительно, а вот если меня начинают оскорблять — сразу встаю в стойку.
Для вас важно признание публики?
Мне, скорее, важно, чтобы мое кино вызывало у людей эмоции.
Часто бываете недовольны собой?
Все почему-то считают, что я всегда собой доволен — а у меня просто такое лицо (смеется). Вообще-то я очень самокритичный человек! Я, знаете, просто выбрал правильную профессию, которая делает меня счастливым. Ну и априори довольным.
Как вам кажется, тяжело работать с творческими людьми?
Меня так забавляют истории про тяжесть нашей профессии. Вот серьезно, расскажите о своих долгих и порой, согласен, даже изнурительных съемочных днях шахтеру.
У вас есть любимый режиссер?
На самом деле, легче перечислить тех, кого я не люблю. Но если все же попытаться… Чарли Чаплин, Федерико Феллини, Фрэнсис Форд Коппола, Георгий Данелия, Отар Иоселиани и еще человек 30−50 из мирового кино.
В кино вообще могут быть какие-то ограничения?
Лично для меня недопустимо врать в кино. А уж какие ограничения… Об этом пусть подумают другие люди.