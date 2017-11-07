В московском Манеже открылась выставка «Главные кадры: ТАСС открывает фотоархивы». В экспозиции, которая будет открыта до 24 ноября, представлены снимки, сделанные фотокорреспондентами ТАСС на протяжении столетия, начиная с 20-х годов прошлого века. Всего на выставке можно увидеть более тысячи фотографий.

Помимо прочих авторов, экспозиция включает работы Бориса Косарева, с 30-х по 50-е годы работавшего официальным правительственных фотографом. Именно он, например, снимал Ялтинскую конференцию с участием Черчилля, Сталина и Рузвельта в феврале 1945 года. Помимо этих, в Манеже также представлены его снимки из других серий.