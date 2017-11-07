#25. ИОСИФ СТАЛИН (ДЖУГАШВИЛИ) (1878 — 1953)

Род деятельности: революционер, партийный деятель

Партия: большевики

Да, Сталин был революционером — хотя это не первая вещь, которая приходит в голову при обсуждении его фигуры. Меж тем он примкнул к марксистам в конце 1890-х, организовывал стачки на Кавказе, прошел через тюрьмы и ссылки. Во время революций 1917 года Сталин выступал на вторых ролях, но после возвращения в Россию Ленина практически сразу поддержал его курс на борьбу против Временного правительства.

За вторую половину 1920-х бывший наркомнац сосредоточил в своих руках огромную власть, выстроив лояльный бюрократический аппарат и устранив одного соперника из партийной верхушки за другим (Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин). В 1930-х его власть станет абсолютной, и некогда борец за свободу Сталин создаст настолько авторитарное государство, что даже царский режим покажется шалостью. Последняя строчка рейтинга революционеров.

#24. АЛЕКСАНДР ПАРВУС (ИЗРАИЛЬ ГЕЛЬФАНД) (1867 — 1924)

Род деятельности: спонсор, философ

Партия: Социал-демократическая партия Германии, РСДРП

Всю жизнь большой оригинал Парвус сочетал стремление к революции с огромной жадностью. Эмигрировав из России в 1880-х, он работал в немецкой социал-демократической партии, выступая с крайне левых позиций, писал для ленинской «Искры», учил Троцкого концепции « перманентной революции ». Во время революции 1905 года Парвус в Петербурге агитировал, писал и выступал, демонстрируя отвагу и ум, но при этом вокруг него параллельно цвели денежные скандалы, звучали обвинения в расходовании партийных денег.

В 1915 году коммерсант-революционер Парвус предложил Берлину за деньги организовать восстание в России, чем шокировал других социал-демократов. Парвус стал изгоем. После победы революций его в Россию не пустили ни Временное правительство, ни большевики. «Дело революции не может быть запятнано грязными руками», — заметил Ленин по поводу бывшего соратника.

Парвус умер в Германии, богатым, но, по замечанию Карла Радека, «политически совершенно опустившимся». Печальная судьба для человека такого размаха приносит Парвусу предпоследнее место.

#23. ГРИГОРИЙ ЗИНОВЬЕВ (1883 — 1936) И ЛЕВ КАМЕНЕВ (1883 — 1936)

Род деятельности: революционеры, теоретики, партийные деятели

Партия: большевики

Неотделимые друг от друга как в жизни, так и в истории, Лев Каменев и Григорий Зиновьев — пожалуй, самые узнаваемые представители большевистской старой гвардии. Участники революционного движения с самого начала 1900-х и старейшие соратники Ленина, они органично дополняли друг друга: талантливые пропагандисты и тонкие литераторы, неплохие теоретики. Каменев вместе со Сталиным по сути выступали ключевыми игроками от большевиков в Петрограде во время Февральской революции — в отсутствие Ленина и Троцкого.

Однако в октябре 1917-го, не приняв радикальный подход Ленина по свержению Временного правительства путем вооруженного восстания, они выступили против него в издании меньшевиков «Новая жизнь», фактически раскрыв планы большевиков перед правительством и поставив под угрозу всю дальнейшую стратегию. Ленин заклеймил эти действия Зиновьева и Каменева предательскими и потребовал исключить их из партии.

#22. НЕСТОР МАХНО (1888 — 1934)

Род деятельности: революционер, политический и военный деятель

Партия: анархо-коммунизм

«Духовные отцы» анархо-коммуниста из Гуляйполя — философы Кропоткин и Бакунин — были теоретиками, лишь строившими теории о самоуправляемых автономных коммунах. Махно стал практиком анархизма. Получив образование в тюрьме, освобожденный Февралем Махно принялся строить на родной земле крестьянское самоуправление. Больше приходилось воевать, чем обустраивать новый мир, но популярность Махно среди крестьян доказывала, что идеи его простому человеку были близки.

Махно и его повстанцы дрались постоянно и успешно: против гетмана, Петлюры, Деникина, то в одиночку, то в союзе с большевиками. Но когда общие враги закончились, красные, которых атаман-анархист не терпел из-за идей жесткой центральной власти и «второсортности» крестьянства, разгромили и самого Махно. Анархия не выстояла против диктатуры пролетариата.

#21. ВЛАДИМИР БОНЧ-БРУЕВИЧ (1873 — 1955)

Род деятельности: революционер, теоретик, партийный деятель

Партия: большевики

Российский революционер, советский партийный и государственный деятель, Владимир Бонч-Бруевич не может похвастаться сегодня высокой узнаваемостью среди широких слоев населения. Однако по фактическому вкладу и влиянию на дело русской революции он справедливо входит в наш рейтинг.

Участник социал-демократического движения с ранних 1890-х годов, он стал близким другом Ленина и зачастую выступал его личным секретарем. После переворота, в конце 1910-х годов, он был управляющим делами Совета народных комиссаров РСФСР, выстраивал логистику и хозяйство молодого государства в тяжелейших условиях войны и разрухи.

Кроме того, Бонч-Бруевич — один из очень редких примеров удачного совмещения революционной и научной деятельности. Особенно любопытны его выкладки по жизни и верованиям разнообразных сектантских движений, которые он часто обсуждал с Лениным.

#20. АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ (1749 — 1802)

Род деятельности: литератор, философ

Партия: либерализм

«Бунтовщик хуже Пугачева», — припечатала Екатерина II, прочтя в 1790 году «Путешествие из Петербурга в Москву», и отправила автора, дворянина и бывшего чиновника Радищева, в Сибирь. Роман о мучениях русских крепостных крестьян, где самодержавие предстает «чудищем обло, огромно, стозевно и лаяй», императрица сочла порочащим честь государства. До 1905 года его публикации были запрещены.

Воспринявший на Западе идеи свободолюбия, Радищев был первым в длинном ряду русских вольнодумцев. Им вдохновлялись декабристы, выходя на Сенатскую площадь, Луначарский воспевал как «пророка и предтечу революции», а Ленин называл «первым русским революционером». Таким дворянин Радищев и остался в истории.

#19. НАДЕЖДА КРУПСКАЯ (1869 — 1939)

Род деятельности: революционер, партийный деятель

Партия: большевики

Признавая заслуги Владимира Ленина, мы зачастую забываем о той, кто была его верной спутницей на протяжении всей жизни, перенося с ним все тяготы и невзгоды — а также путешествия, приключения и велопрогулки.

После Октября и гражданской войны Крупская не ушла в тень, а серьезно вложилась в советское образование, по сути став его родоначальником.

Последние научные исследования и подавно дают основания предположить, что Крупская играла далеко не последнюю роль при переделе власти после смерти Ленина, знатно перемешав карточную колоду большевистской иерархии власти и обеспечив себе безопасность в неспокойные времена абсолютного усиления Сталина. Кто знает, какие еще тайны унесла с собой талантливая криптографистка?

Также: Правила жизни Надежды Крупской.

#18. ПЕТР КРОПОТКИН (1842 — 1921)

Род деятельности: философ, теоретик

Партия: анархо-коммунизм

Разговоры о русской революции чаще всего сводятся к устоявшемся ярлыкам: «меньшевик», «большевик», «оппортунист». Кто-то вспомнит эсеров или кадетов, народников. Но за всеми этими разговорами часто забывается еще одно революционное течение, оказавшее серьезное влияние на русскую революцию и ее теоретическое наполнение: анархизм.

Одним из его лидеров безусловно стоит признать Петра Кропоткина, революционера и философа, создателя теории анархо-коммунизма: причудливой и оригинальной смеси анархической тактики и коммунистического результата, идеалом которой выступал федеративный союз самоуправляющихся единиц — к примеру, общин.

Проведя много лет в эмиграции, Кропоткин приехал в Россию приветствовать февральскую революцию и даже участвовал в Государственном совещании Временного правительства Керенского. Октябрь скорее не принял, формальное установление власти Советов приветствовал, но справедливо опасался намечающихся тенденций к укреплению центральной власти.

Ленин лично поручил органам госбезопасности «старика не трогать» — и Кропоткин мирно скончался в 1921 году, в возрасте 78 лет.

#17.ВИКТОР ЧЕРНОВ (1873 — 1952)

Род деятельности: революционер, политический и партийный деятель

Партия: эсеры

Первые в истории России свободные выборы в 1917 году выиграли эсеры. Учредительное собрание как председатель возглавил лидер эсеров Виктор Чернов, формально став самым важным человеком в России. Всего на один день. После первого же заседания «учредилку» разогнали большевики.

Чернов хорошо отражал достоинства и недостатки своей партии, основанной в 1902 году. Эсеры делали ставку на крестьянство (отсюда и победа на выборах в аграрной стране) и индивидуальный террор. Пользуясь широкой поддержкой населения, эсеры тем не менее уступили инициативу более решительным большевикам и проиграли. Чернов, ветеран борьбы со старым режимом, после Гражданской войны был вынужден навсегда покинуть Россию.

#16. НИКИТА МУРАВЬЕВ (1796 — 1843)

Род деятельности: литератор

Партия: либерализм

В отличие от Павла Пестеля, глава Северного общества декабристов, поручик Муравьев выступал за умеренный вариант преобразований в России: конституционная монархия, где император — первый из чиновников, ответственный перед двухпалатным парламентом. Россия становится федерацией, вводится классическое разделение властей, крепостные получают свободу и по две десятины земли. Провозглашается свобода слова и собраний. Свои взгляды Муравьев изложил в «Конституции», над которой работал в 1822 — 1825 годы.

В умеренном Северном обществе Муравьеву противостояла группа более радикально настроенных заговорщиков во главе с Кондратием Рылеевым, выступавших за республику. После поражения восстания Муравьева, в отличие от Рылеева и Пестеля, не казнили, а отправили в Сибирь.

#15. ПАВЕЛ ПЕСТЕЛЬ (1793 — 1826)

Род деятельности: литератор

Партия: либерализм

Декабристы разбудили Герцена, тот, в свою очередь, разбудил целую эпоху освободительной мысли, та разбудила Ленина — историю революции можно свести к погружениям в сон и чудесным пробуждениям, но если вернуться к началу, то мы все равно упираемся в декабристов, фактически первых революционеров-практиков России.

Упрощая формулировки, декабристское движение можно свести к Южному и Северному обществам, каждое из которых оставило после себя программное видение будущего российского государственного строя. От южных товарищей главным выступил Павел Пестель.

Выражением его взглядов была составленная им «Русская Правда». Программный документ, выполненный в отличие от северного подхода, в социалистическом ключе, предполагал перенос столицы в Нижний Новгород, отмену крепостного права, передачу законодательной власти в народное вече, а исполнительной — в державную думу. Кроме того — избирательное право для всего мужского населения, достигшего двадцатилетнего возраста. И это все — в 1825 году.

#14. МИХАИЛ БАКУНИН (1814 — 1876)

Род деятельности: философ, теоретик

Партия: анархизм

Эмигрант с начала 1840-х, Бакунин вел за рубежом бурную деятельность. Создавая теоретическую базу анархизма (идеальному обществу, по Бакунину, необходимо разрушение исторических государств и создание федералистских организаций «снизу вверх»), он одновременно носился по Европе, поддерживая одно восстание за другим. Париж, Прага, Дрезден, Варшава — Бакунин побывал везде. В 1851 году Австрия выдала его России, спустя десять лет тюрем и ссылок он бежал через Японию в Европу и продолжал свою борьбу до самой смерти.

Критикуя Маркса — его взгляды были во многом близки Бакунину, но он резко отвергал принцип диктатуры пролетариата — отец русского анархизма говорил: «Если взять самого пламенного революционера и дать ему абсолютную власть, то через год он будет хуже, чем сам Царь». XX век подтвердил его правоту.

#13. ЮЛИЙ МАРТОВ (ЦЕДЕРБАУМ) (1873 — 1923)

Род деятельности: революционер, партийный деятель

Партия: меньшевики

Несколько лет социал-демократ Мартов шел одной дорогой c приятелем Лениным: «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (одна из первых крупных марксистских структур России), ссылки и эмиграция, издание нелегальной «Искры». Но II съезд РСДРП расколол бывших друзей, а с ними и партию на большевиков и меньшевиков. Первые считали, что членом партии может быть только активист, готовый на любые действия по приказу руководства, вторые допускали, что любой «сочувствующий» может состоять в РСДРП.

Ни меньшевики, ни их лидер Мартов не смогли реализовать свой потенциал до конца. В 1917 году меньшевики с их рыхлой структурой, несмотря на большое влияние в Советах, не смогли ничего противопоставить жестко структурированной РСДРП (б). Мартов, не сыгравший значительной роли в революциях, до конца жизни бессильно критиковал большевиков за авторитаризм.

#12. ПЕТР ЛАВРОВ (1856 — 1929)

Род деятельности: литератор, философ

Партия: народничество

Уступив легальному, а потом и нелегальному марксизму, народничество, безусловно проиграло в идеологических распрях вокруг русской революции, но ничуть не потеряло в смысле исторического вклада в общее дело.

Одним из ключевых идеологов народничества был Петр Лавров — и это следующая позиция в нашем рейтинге. Абсолютная звезда 1860-х годов, Лавров принимал деятельное участие в общественной и литературной работе, был близок Чернышевскому, входил в состав первой «Земли и воли». В 1870-е, как и многие ветераны русского протестного движения, эмигрировал в Европу, где тесно работал с рабочим движением и вступил в Первый интернационал, познакомился с Марксом и Энгельсом.

В 1871-м году решительно поддержал социальный переворот Парижской коммуны и даже принимал участие в организации помощи для нее.

#11. АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН (1812 — 1870) И НИКОЛАЙ ОГАРЕВ (1813 — 1877)

Род деятельности: литераторы, философы

Партия: русский социализм

Две звезды революционной эмигрантской публицистики 1850-х — 1860-х годов, Герцен и Огарев делили судьбу с детства, когда в 1827 году, вдохновленные декабристами, поклялись посвятить жизнь борьбе за свободу. Вместе они в начале 1830-х из-за своих убеждений оказались в ссылках, вместе перебрались в Европу, где принялись издавать революционный «Колокол». Даже личная жизнь в определенный момент оказалась общей: Герцен сожительствовал с женой Огарева, она родила ему трех детей.

Главным же их общим детищем (в большей степени Герцена) стала концепция «русского социализма», пришедшая на смену идеализму декабристов. Находясь за границей, Герцен, Огарев и их единомышленники били по самодержавию нелегальным «Колоколом». Во многом благодаря им в России зародилось движение народников.

#10. БОРИС САВИНКОВ (1879 — 1925)

Род деятельности: революционер, террорист, политический, партийный и военный деятель

Партия: эсеры

Яркий мыслитель, тонкий стилист, бесстрашный практик и террорист Борис Викторович Савинков — пожалуй, один из самых трагичных и оригинальных актеров пьесы русской революции.

В начале 1900-х годов он становится членов Боевой организации партии эсеров. При его непосредственном участии готовится ряд террористических актов: убийство министра внутренних дел В. К. Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, покушение на министра внутренних дел Дурново и на московского генерал-губернатора Дубасова.

Успех приносит феноменальную известность эсерам, делая их, по сути, самой популярной революционной партии. А 1917 год возносит на вершины уже лично Савинкова — он на три дня (sic!) становится военным губернатором Петрограда и исполняющим обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. После хаотичных событий корниловского мятежа подает в отставку.

Дальнейшая его судьба напоминает остросюжетный триллер: исключение из партии, участие в формировании Добровольческой армии, создание подпольного контрреволюционного «Союза защиты Родины и Свободы», переезд в Варшаву по приглашению главы Польши Юзефа Пилсудского, разрыв с белым движением и визит к Муссолини. В результате разработанной спецслужбами операции «Синдикат-2» Савинкова заманивают в СССР летом 1924, откуда он уже никогда не вернется, зато оставит после себя драгоценное литературное наследие. И откроет первую десятку нашего рейтинга.

Также: Правила жизни Бориса Савинкова.

#9. НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828 — 1889)

Род деятельности: литератор, философ

Партия: революционная демократия

Место в десятке Чернышевский заслужил хотя бы тем, что написал книгу, «перепахавшую» Ленина, а вместе с ним целое поколение революционеров, — роман «Что делать?». В нем он вывел портрет «новых людей», гуманистов, преданных народу и ведущих его к свободе. Еще до этого, во второй половине 1850-х, Чернышевский сделал журнал «Современник» главным рупором революционной мысли. Продираясь сквозь цензуру, авторы «Современника» учили: путь к построению социализма — немедленное освобождение крестьян с землей.

«Что делать?» Чернышевский писал уже в камере — правительство не простило ему яростной критики крестьянской реформы 1861 года, которую идеолог утопического социализма счел обманом. В 1864 году его отправили в Сибирь, где, «заживо погребенный», он провел почти 20 лет и умер вскоре после возвращения. Но его творчество, в первую очередь «Что делать?», распространялось гигантскими темпами, заражая революционными идеями сотни умов.

#8. АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ (1881 — 1970)

Род деятельности: революционер, политический и военный деятель

Партия: эсеры

Если Ленин — ключевой игрок и бенефициар октябрьского переворота, то воплощением Временного правительства и Февральской революции по праву можно считать Керенского.

Пламенный оратор и идеалист, он обладал практически неограниченным влиянием на солдатские массы — в следствие чего пользовался такой популярностью, что некоторые академики отсчитывают начало «культа личности» именно с него.

А вот политик и руководитель из него вышел не очень. Выбрав центристскую позицию, Керенский поступил как революционный романтик-идеалист, но запутался в борьбе с контрреволюцией справа и большевиками слева и обрек себя на поражение. По его словам, им было «суждено повторить сказку Великой Французской революции!», однако русская сказка продержалась под его ведомством недолго — всего пару месяцев.

Также: Правила жизни Александра Керенского.

#7. СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ (1847 — 1882)

Род деятельности: литератор, философ

Партия: бланкизм

Нечаев — русский «революционный Маккиавелли», автор радикального «Катехизиса революционера», устава революционной организации «Народная расправа», входит в рейтинг именно из-за этого текста.

Он значим, потому что дает повод поговорить о влиянии на большевиков течения, которое, возможно и предопределило их победу — бланкизма, делающего упор на заговорщическую и террористическую деятельность в пику теоретической и пропагандистской работе в надежде на народный бунт. Пикантность в том, что, формально отрицая свой бланкизм, Ленин по существу проводил его в своих практиках.

Тяжелая судьба лично Нечаева ускорила развитие в нем нового человека, закалила ненавистью, в его строках отразились принципы нового времени, и в этом смысле «Катехизис» выглядит завершающим аккордом целой эпохи освободительной мысли. Просто вчитайтесь: «Будущая организация без сомнения вырабатывается из народного движения и жизни. Но это — дело будущих поколений. Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение».

#6. АНДРЕЙ ЖЕЛЯБОВ (1851 — 1881)

Род деятельности: революционер, террорист

Партия: народничество

Андрей Желябов, ныне известный, пожалуй, разве что радивым студентам истфаков и профильным специалистам, связан с одним из ключевых и переломных моментов русского революционного движения XIX века: организацией убийства императора-реформатора Александра II.

Именно этот террористический акт с одной стороны отодвинул принятие Конституции на пару десятилетий и привел к закручиваю царских гаек, а с другой стороны — серьезно повысил ставки в борьбе за власть, без чего немыслимы бы были дальнейшие революционные события в начале XX столетия.

Приговоренный к смертной казни через повешение за цареубийство, Желябов занял одно из самых значительных мест в революционном пантеоне — и шестую позицию в нашем рейтинге.

#5. ЕКАТЕРИНА БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ (1844 — 1934)

Род деятельности: революционер, агитатор

Партия: эсеры

Революция знала много самоотверженных женщин, но даже на их фоне выделяется «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская, первая политкаторжанка России, 30 из своих 90 лет прожившая в тюрьмах и ссылках.

По ее жизни можно изучать судьбу немарксистского революционного движения России: годы борьбы, испытаний и крови, краткий триумф, поражение и забытье. Урожденная дворянка и верующая христианка, в 1870-е она вместе с народниками ходила по деревням, агитируя крестьян, в 1890-е — стояла у истоков партии эсеров и ее Боевой организации, убивавшей царских чиновников.

С 1907 по 1917 годы — очередная ссылка, в Петербург Брешко-Брешковская вернулась уже после Февраля. Большевиков она презирала, называя «марксятами» и поддерживала Временное правительство. После победы Ленина и компании «бабушка русской революции» навсегда покинула Россию.

#4. ГЕОРГИЙ ПЛЕХАНОВ (1856 -1918)

Род деятельности: теоретик, философ, партийный деятель

Партия: РСДРП

Интеллигентный и мягкий во взглядах Плеханов успел основательно затеряться в лабиринтах революции: не разделив в итоге подход Ленина, он плавно сошел с революционной колеи, оказавшись не у дел аккурат перед «гвоздем программы».

Между тем, Плеханов, патриарх русского марксизма легального толка, уважаемый Марксом и Энгельсом, не только внес солидный вклад в теорию, но и многое сделал для объединения социал-демократических ячеек в единую партию — «бабушку» КПСС и «прабабушку» КПРФ.

Идол молодого и тогда еще никому не известного Владимира Ульянова, он был весьма плодовитым философом — Ленин советовал читать все его литературное наследие: «ибо это лучшее во всей международной литературе марксизма». Видимо, кроме той части, в которой Плеханов назвал «Апрельские тезисы» Ульянова «бредом».

Заслуженное четвертое место в нашем рейтинге.

#3. ЛЕВ ТРОЦКИЙ (Бронштейн) (1879 — 1940)

Род деятельности: революционер, литератор, партийный и военный деятель

Партия: большевики

Во время революции и Гражданской войны Троцкий, прекрасный оратор и организатор, составил идеальный тандем с Лениным — пока второй, главный стратег пролетарской революции, скрывался в Финляндии после неудачного восстания июля 1917 года., Троцкий выступил архитектором непосредственно Октябрьского переворота, агитируя население и выстраивая работу Советов.

В революционных условиях деятельная натура Троцкого была незаменима. Выиграв Гражданскую войну в качестве наркомвоенмора, в мирное время «звездный» Троцкий безнадежно проиграл партийную борьбу Сталину, тихо сконцентрировавшему вокруг себя всю мощь бюрократии. Выдавленный из партии и СССР, он не сложил оружия: писал о предательстве и порочности «социализма в отдельно взятой стране», пока его труды не прервал хрестоматийный удар ледорубом. Истовый служитель революции Троцкий стал еще одним подтверждением тезиса о ней, пожирающей своих детей.

Также: Правила жизни Льва Троцкого.

#2. НИКОЛАЙ ЧХЕИДЗЕ (1864 — 1926)

Род деятельности: революционер, партийный деятель

Партия: меньшевики

Второе место меньшевику Чхеидзе в рейтинге обусловило не его наследие (скромное) или революционная карьера (в конечном счете, провальная), а знаковость его фигуры. Чхеидзе, первый председатель Исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов — самый, пожалуй, характерный политик для Февральской революции, без которой не была бы возможна и Октябрьская.

Глава фракции меньшевиков в Госдуме, умеренный социал-демократ и ярый критик царской власти, Чхеидзе с первых дней Февраля, раньше даже Керенского, оказался на первых ролях. Он и его единомышленники пытались гармонизировать сложную структуру с двумя центрами власти, но потерпели поражение, зажатые между реакционерами корниловского типа и левыми радикалами. После того, как в сентябре Советы перешли под контроль большевиков, крах Временного правительства стал вопросом времени. Умеренный стиль Чхеидзе оказался не востребован эпохой.

#1. ВЛАДИМИР ЛЕНИН

Род деятельности: революционер, партийный деятель

Партия: большевики

Для советского человека Ленин, что для российского — Пушкин. О Владимире Ульянове спорить можно долго (чем все и занимаются), но усвоить, наверное, нужно главное: вообще-то у него все получилось. Пройти сквозь забастовки, стачки, ссылки, фракционные склоки (которые он же сам и устраивал) в эмиграции, партийный раскол, 1905 год, Февральскую революцию, июльское выступление, корниловский мятеж, гражданскую войну, Учредительное собрание. Ах, да и устроить Октябрьский переворот, по ошибке и советской традиции называющийся Великой Социалистической Революцией. Этот переворот и возносит Ленина на вершину нашего рейтинга.

Именно с подачи Владимира Ильича нелегальный марксизм стал боевым знаменем русской революции, именно он серьезно обогатил революционную теорию и практику.

Последнюю главу своего главного теоретического труда «Государство и революция» он завершает чудесной фразой: «кроме заглавия, я не успел написать из этой главы ни строчки: «помешал» политический кризис, канун октябрьской революции 1917 года. Такой «помехе» можно только радоваться. Но второй выпуск брошюры (посвященный «Опыту русских революций 1905 и 1917 годов»), пожалуй, придется отложить надолго; приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

Ленин разработал агитационные и пропагандистские техники, которые легли в основу современного маркетинга и связей с общественностью, увидел идеальный момент для захвата власти в Первой мировой войне и построил самое футуристическое и экзотическое государство, перевернув весь мир.

Если верить Ленину, то «месяцы революции скорее и полнее воспитывают иногда граждан, чем десятилетия политического застоя». Владимир Ильич, который вовсе не был тем лапидарным дедушкой из сталинских методичек, возможно и оказался самым воспитанным русским революционером.

Также: Правила жизни Владимира Ленина.