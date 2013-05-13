Популярный египетский певец Амр Диаб рекламирует новый жилой квартал в Городе им. 6 октября, находящемся в 20 км к юго-западу от Каира.
Вид на Палм Хиллс Вилладж — район элитного жилья в Новом Каире. Район, расположенный на 10,5 гектарах, состоит из элитного жилья и торгового центра. Район строится для студентов Американского Университета, который был перенесен сюда из Каира.
Рабочий молится во время обеденного перерыва.
Фундамент нового офисного здания в финансовом районе Нового Каира.
Строительство нового элитного жилья на окраине Нового Каира.
Дом в районе «Ла Рев» (фр. «Мечта»).
Дворник расчищает дорогу от песка в Новом Каире. Каждую неделю рабочие с помощью лопат убирают несколько тонн песка, который надувает ветром из окружающей пустыни.
Металлическая конструкция для будущей рекламы элитного районе в Новом Каире.
Уличные фонари.
Элитное жилье перед окончательной отделкой.
Антенна сотовой связи, замаскированная под пальму.
Название будущего жилого квартала, расположенного к западу от Каира. Строительство самого квартала еще не началось.
Строящееся элитное жилье и многоквартирные дома в Новом Каире.
Трубы новой водоочистной станции в Новом Каире.
Мухаммед Ашраф, охранник. Многие строительные фирмы нанимают сотрудников частных охранных организаций, чтобы остановить кражи со стройплощадок.