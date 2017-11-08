В начале ноября министр сообществ и детей в правительстве Уэльса Карл Сарджент оставил свою должность. Причиной для такого решения послужили «обвинения в неподобающем поведении со стороны женщин»,
Супруга Сарджента заявила, что была «раздавлена выдвинутыми обвинениями», а также «потеряла чувство, которое связывало» ее с мужем.
Позже 49-летний политик был найден мертвым в своем доме в городе Коннас Куэй. BBC со ссылкой на полицейских
Welsh Labour's Carl Sargeant, who faced party investigation into allegations about his personal conduct, dies— BBC Breaking News (@BBCBreaking)
https://t.co/W0JHhhxHdY November 7, 2017
Первый министр Уэльса, Каруин Джонс, заявил, что потрясен этой новостью. «Сарджент внес большой вклад в общественную жизнь Уэльса», — сказал он.
В начале ноября свой пост покинул министр обороны Великобритании Майкл Фэллон — журналистка Джулия Хартли-Брюер заявила о том, что 15 лет назад Фэллон положил руку ей на колено, и впоследствии неоднократно это повторял.