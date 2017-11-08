Что такое настоящий успех?

Это когда то, что ты задумал и реализовал, востребовано людьми. Если вы занимаетесь делом, которое не приносит успеха, поверьте, лучше его бросить.

Как научиться мириться с неудачами?

Запомните: жизнь — это движение, поэтому всегда надо двигаться дальше. Что бы ни произошло!

Вам никогда не хотелось взять и все бросить?

Такие мысли у меня возникают практически каждое утро, когда собираюсь на работу (смеется). Но надо уметь бороться. Тогда все получится!

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Какие черты характера, на ваш взгляд, обеспечили вам такой успех?

На самом деле их много. Если начать их сейчас перечислять, получится как в поговорке: «Скромность — прямой путь к неизвестности».

Главные препятствия на пути к успеху?

Первое — лень, второе — неуверенность в себе, а третье — боязнь трудностей.

Вы когда-нибудь отдыхаете?

Каждый день! Я на работе отдыхаю, честно!

Вы даете своим детям какие-то советы?

 Не советы надо давать, а личным примером показывать, как надо жить.