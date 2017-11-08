На днях в сети появились фотографии Блейк Лайвли со съемок триллера Риды Морано «Секция ритма», на которых актрису, одетую в мешковатую куртку и грязные спортивные брюки, практически не узнать.

Райан Рейнольдс решил пошутить над супругой и выложил снимки у себя в инстаграме с хэштегом #безфильтров.

#nofilter A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Nov 6, 2017 at 2:27pm PST

Лайвли отреагировала на троллинг с юмором, оставив комментарий: «Только лучшее для «Самого сексуального мужчины» 2010 года» (премия, вручаемая журналом People, которую Рейнольдс получил в 2010 году. — Esquire)

Актеры регулярно подкалывают друг друга. В конце октября Лайвли поздравила мужа с днем рождения фотографией Райана Гослинга — она выложила в инстаграм совместный снимок двух актеров, обрезав своего мужа. Подпись гласит: «С днем рождения, малыш».

Happy Birthday, baby. A post shared by Blake Lively (@blakelively) on Oct 23, 2017 at 3:25pm PDT

Это было ответным троллингом на шутку Рейнольдса, который поздравил Лайвли с днем рождения аналогичным образом — обрезав ее на совместном снимке.

Happy Birthday to my amazing wife. pic.twitter.com/7vulMXqOdp — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 26, 2017

Блейк Лайвли сыграет в «Секции ритма» Стефани Патрик — девушку, которая лишилась семьи из-за авиакатастрофы. Ее партнером в фильме выступит Джуд Лоу.