В сети появился трейлер «Секретного досье» — нового триллера Стивена Спилберга о журналистах The New York Times и The Washington Post, в руках которых оказались секретные документы Пентагона о войне с Вьетнамом. Действие фильма основано на реальных событиях. «Секретное досье» расскажет историю журналистов, которые осмелились опубликовать тайные материалы минобороны США на страницах своих изданий.

Том Хэнкс сыграет редактора The Washington Post Бена Брэдлии, Мерил Стрип — издатель газеты Кэй Грэм.

Как отмечает The Guardian , этот фильм с высокой вероятностью будет бороться за главные награды «Оскара» в следующем году. «Истории о журналистах, бросающих вызов коррумпированному государству, будут восприняты как явный кивок на текущую политическую ситуацию в США», — пишет издание.

Надо отметить, что «Шпионский мост» — предыдущий фильм Спилберга, претендовавший на «Оскар», — проиграл картине «В центре внимания», которая рассказывает о расследовании журналистов The Boston Globe о случаях педофилии в католической церкви.