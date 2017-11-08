В сети появился трейлер «Секретного досье» — нового триллера Стивена Спилберга о журналистах The New York Times и The Washington Post, в руках которых оказались секретные документы Пентагона о войне с Вьетнамом. Действие фильма основано на реальных событиях. «Секретное досье» расскажет историю журналистов, которые осмелились опубликовать тайные материалы минобороны США на страницах своих изданий.

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Том Хэнкс сыграет редактора The Washington Post Бена Брэдлии, Мерил Стрип — издатель газеты Кэй Грэм.

Как отмечает The Guardian, этот фильм с высокой вероятностью будет бороться за главные награды «Оскара» в следующем году. «Истории о журналистах, бросающих вызов коррумпированному государству, будут восприняты как явный кивок на текущую политическую ситуацию в США», — пишет издание.

Надо отметить, что «Шпионский мост» — предыдущий фильм Спилберга, претендовавший на «Оскар», — проиграл картине «В центре внимания», которая рассказывает о расследовании журналистов The Boston Globe о случаях педофилии в католической церкви.