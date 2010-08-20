Мина Минич, глава центра альтернативной медицины</br>Караджич под именем Дабича нашел прибежище в Центре Мины Минича, сербского прорицателя и «магистра радиестезии» (парапсихологии. — Esquire). Караджич много времени проводил в офисе Минича — скромной подвальной комнате, где стол был сделан из книжной полки, опиравшейся на два кресла. Минич запомнил, что у его друга было четыре или пять сотовых телефонов, которые звонили не переставая. «Он всем обещал перезвонить, — вспоминает Минич. — Поэтому я думал, что он шпион».