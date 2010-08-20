Горан Кожич, бывший главный редактор журнала Healthy Life</br>В октябре 2007 года друг рассказал Караджичу о большом конгрессе по альтернативной и народной медицине, который проходил в Белграде при поддержке журнала Healthy Life. Караджич встретился с главным редактором журнала, Гораном Кожичем, и предложил свои услуги в качестве колумниста. Колонка называлась «Медитации» и успела выйти в пяти номерах журнала, прежде чем прокуроры по военным преступлениям прервали писательскую карьеру экстрасенса.
Мина Минич, глава центра альтернативной медицины</br>Караджич под именем Дабича нашел прибежище в Центре Мины Минича, сербского прорицателя и «магистра радиестезии» (парапсихологии. — Esquire). Караджич много времени проводил в офисе Минича — скромной подвальной комнате, где стол был сделан из книжной полки, опиравшейся на два кресла. Минич запомнил, что у его друга было четыре или пять сотовых телефонов, которые звонили не переставая. «Он всем обещал перезвонить, — вспоминает Минич. — Поэтому я думал, что он шпион».
Мина Минич (в центре) и сотрудники его медицинского центра</br>Мина Минич и его сотрудники демонстрируют «нейтрализаторы». Большие нейтрализаторы, по словам Минича, можно помещать на оживленных перекрестках, чтобы нейтрализовать радиацию, из-за которой происходят аварии.
Томос Ковиджанич, владелец бара Luda Kuca, с женой и сыном</br>Бар Luda Kuca, (в переводе — «Сумасшедший дом». — Esquire) на окраине Белграда — заведение, популярное среди сербских националистов и ветеранов войны в Косово. В баре, состоящем всего из одной комнаты, стены которой увешаны портретами Слободана Милошевича, Ратко Младича и, конечно, Радована Караджича, доктор-экстрасенс Драган Дабич бывал по несколько раз в неделю.
Саво Бойович, сексопатолог
В 2007 году Караджич познакомился с Саво Бойовичем, местным сексопатологом, лечившим бездетные пары. «Он подносил свои руки к моему лицу, и я чувствовал невероятное тепло и энергию», — вспоминает Бойович. Бойович провел эксперимент. Он поместил неподвижные сперматозоиды под микроскоп. «Я держал лабораторное стекло, а он положил ладони сверху и снизу, — говорит Бойович. — Сперматозоиды начали двигаться быстрее. Я собирался развивать метод, согласно которому Караджич лечил бы наших пациентов, держа одну руку под яичками, и другую — над ними».
Ядранка Сунич, директор клиники Balans Medika, показывает крест — подарок Драгана Дабича</br>В качестве своего главного лечебного метода Караджич выбрал биоэнергетику. Держа руки на расстоянии нескольких сантиметров от тела пациента, Караджич «лечил», «балансируя» его энергетические потоки. К 2006 году он начал примериваться и к другим отраслям альтернативной медицины и начал посещать семинары в клинике биоуправления Balans Medika в самом центре Белграда.
Душан Янчич, ясновидящий
Караджич разыскал в Белграде ясновидящего Душана Янчича и явился к нему домой с цветами, чтобы выразить свое глубокое восхищение его талантом, в особенности умением Янчича считывать энергию с помощью прибора под названием Multi-Zap Zapper.