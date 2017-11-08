На этой неделе британский певец Сэм Смит представил свой второй студийный альбом The Thrill of It All. В него вошли 14 песен, и одна из них стала поводом для скандала.
Поклонники Radiohead обвинили Смита в плагиате: по их мнению, его Midnight Train подозрительно похожа на песню Тома Йорка Creep. Stereogum
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В 2016 году Radiohead выпустили песню Spectre, которая должна была стать саундтреком к фильму бондианы «007: Спектр». Но трек не взяли, и в итоге ее заменила Writing on the Wall Смита. Когда певца спросили, знает ли он, что Том Йорк выпустил свою песню, он
Это не первое обвинение в плагиате в адрес Смита. В 2015 году певец