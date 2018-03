На этой неделе британский певец Сэм Смит представил свой второй студийный альбом The Thrill of It All. В него вошли 14 песен, и одна из них стала поводом для скандала.

Поклонники Radiohead обвинили Смита в плагиате: по их мнению, его Midnight Train подозрительно похожа на песню Тома Йорка Creep. Stereogum пишет : «Песня Сэма Смита Midnight Train сделана в том же ритме, с теми же базовыми аккордами и динамикой и похожим рисунком гитары». Сходство отмечают и обозреватели Los Angeles Times и Pitchfork .

Оцените самостоятельно:

В 2016 году Radiohead выпустили песню Spectre, которая должна была стать саундтреком к фильму бондианы «007: Спектр». Но трек не взяли, и в итоге ее заменила Writing on the Wall Смита. Когда певца спросили, знает ли он, что Том Йорк выпустил свою песню, он сделал вид , что не знает, кто это такой.