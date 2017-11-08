Издание The New Yorker
Для слежки и сбора компромата для шантажа своих жертв продюсер сотрудничал с двумя крупными компаниями: Kroll, занимающейся вопросами кибербезопасности и Black Cube, сотрудниками которой являются бывшие сотрудники израильской разведки Моссад.
The New Yorker пишет, что одна из бывших сотрудниц разведки под псевдонимом «Анна» связывалась с актрисой Роуз МакГоуэн, пытаясь узнать, что именно она намерена рассказать журналистам о Вайнштейне. Также Анна и ее коллеги общались с журналистами, представляясь борцами за права женщин, и пытаясь выведать, какой информацией они уже располагают.
Кроме того, Black Cube собирали компромат и против журналистов, чтобы предотвратить выход расследований. Так, им удалось надавить на репортера New York Magazine Бена Уоллеса, также планировавшего статью о домогательствах голливудских актрис со стороны Вайнштейна.
Помимо детективных агентств, сбор компромата осуществляли несколько журналистов-фрилансеров, а сотрудники Miramax и The Weinstein Company угрожали актрисам и пытались заставить их отказаться от общения с журналистами. «Мне было страшно, потому что я знала, что это значит, когда тебе угрожает Харви», — приводит The New Yorker слова актрисы Аннабеллы Шиорры, обвинившей продюсера в изнасиловании.
На прошлой неделе полиция Нью-Йорка сообщила о сборе документов для ареста Вайнштейна. Сейчас продюсер находится в реабилитационной клинике Аризоны.
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