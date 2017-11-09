Сцены с участием Кевина Спейси в уже готовом фильме «Все деньги мира» вырежут и переснимут с новым актером, Кристофером Пламмером («Игры разума»). Как сообщает
Режиссер не хочет переносить премьеру, которая была запланирована на 22 декабря, поэтому пересъемки начнутся немедленно. В них будут участвовать Мишель Уильямс и Марк Уолберг, которые снимались в сценах со Спейси. Кроме того, к фильму будут выпущены новые рекламные материалы.
Спейси провел на съемочной площадке «Всех денег мира» всего восемь-десять дней, отмечает
В октябре несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, среди них — звезда «Стар Трека» Энтони Рапп и члены съемочной группы «Карточного домика». На фоне скандала Netflix приостановил производство сериала и сообщил, что будет доснимать шестой сезон без участия Спейси. Сам актер отправился на реабилитацию в клинику в Аризоне, где проходит лечение Харви Вайнштейн, который также обвиняется в сексуальных домогательствах.
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