Во вторник Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Южную Корею, в ходе которого посетил военную базу Camp Humphreys. Поездка завершилась обедом, видео с которого широко разошлось в сети. Первым на это обратило внимание издание Mashable .

На ролике видно, насколько неловко чувствует себя военнослужащий, зажатый между Трампом и президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином. Пока президент США с удовольствием поедал тако, бурито и картофель фри, сидящему рядом с ним молодому человеку явно кусок не лез в горло.

Camp Humphreys — крупнейшая военная база США за пределами страны. Она расположена в 96 километрах от демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей и состоит из 500 зданий, разбросанных на местности в 3500 акров.